الصين تتلقى أكبر استثمار أجنبي مباشر بقيمة 163 مليار دولار

تلقت الصين أكبر استثمار أجنبي مباشر في 2020 ، حيث استقطب ثاني أكبر اقتصاد في العالم تدفقات بقيمة 163 مليار دولار ، مسجلا سرعة تعافيه من أزمة فيروس كورونا.وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير ، إن التدفقات الصينية البالغة 163 مليار دولار العام الماضي ، تأتي مقارنة مع 134 مليار دولار جذبتها الولايات المتحدة ، في حين تلقت الولايات المتحدة تدفقات بقيمة 251 مليار دولار في 2019 ، مقابل 140 مليار دولار للصين .وتسارعت وتيرة نشاط الاقتصاد الصيني في الربع الرابع، فيما فاق النمو التوقعات مسجلا 2.3 بالمئة في 2020، لتصبح الصين الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي تفادى انكماشا في العام الماضي.

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