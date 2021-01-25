بريطانيا تعلن تطعيم قرابة 6 ملايين شخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا

أعلنت بريطانيا أنها أنجزت تطعيم ما يقارب من ستة ملايين شخص حتى الآن باللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأفادت هيئة الصحة العامة في بريطانيا بأن 5 ملايين و970 ألفا و175 شخصاً قد تلقوا اللقاح حتى الآن، بينهم 5 ملايين و529 ألفا و101 شخص تلقوا الجرعة الأولى، بينما تلقي الجرعتين 441 ألفا و74 شخصاً.