فاوتشى يصرح البيانات القادمة من بريطانيا حول السلالة الجديدة تشير أنها أكثر فتكا
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فاوتشى يصرح البيانات القادمة من بريطانيا حول السلالة الجديدة تشير أنها أكثر فتكا

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العرب اليوم - فاوتشى يصرح البيانات القادمة من بريطانيا حول السلالة الجديدة تشير أنها أكثر فتكا

فيروس كورونا
واشنطن _ العرب اليوم

 أكد الدكتور أنتوني فاوتشى، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكى،، أن البيانات القادمة من بريطانيا حول السلالة الجديدة تشير إلى أنها الأكثر فتكا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق قال الدكتور أنتوني فاوتشى، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الامريكى، إنه سيتم الموافقة على اعتماد لقاح جونسون أند جونسون، خلال 15 يوما، والذى يعد أول لقاح أحادى الجرعة وفعال ضد فيروس كورونا، طبقا لتصريحات له نشرت في

صحيفة الديلى ميل البريطانية.ى وأشار مدير المعهد الوطنى للحساسية، إلى تراجع الإقبال على المستشفيات بنسبة بلغت 10%، في نحو 24 ولاية بينما تراجعت الحالات الجديدة في 44 ولاية، مؤكدا أن هناك مايقرب من 189 إصابة جديدة على مستوى البلاد أمس الجمعة، حيث تراجعت الإصابات التي تضطر الى الرعاية داخل المستشفيات بمقدار 3685 حالة، الليلة الماضية مقارنة بالخميس الماضى.

صحة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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فاوتشى يصرح البيانات القادمة من بريطانيا حول السلالة الجديدة تشير أنها أكثر فتكا فاوتشى يصرح البيانات القادمة من بريطانيا حول السلالة الجديدة تشير أنها أكثر فتكا



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