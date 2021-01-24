بيانات البريطانيين بشأن سلالة كورونا الجديدة تشير إلى أنها أكثر فتكا

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إن البيانات القادمة من بريطانيا بشأن سلالة كورونا الجديدة تشير إلى أنها أكثر فتكا.