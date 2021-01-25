الولايات المتحدة تتجاوز 25 مليون إصابة بفيروس كورونا حتى الآن

تفيد أحدث الإحصاءات بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تجاوز 25 مليون حالة حتى الآن، بعد تسجيل نحو 172 ألف اصابة اضافية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الفيروس أيضاً الى 418 ألفاً و494 وفاة، بعد تسجيل 3,414 حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها.وتعد الولايات المتحدة أكثر بلدان العالم تضرراً من جائحة كورونا من حيث أعداد الوفيات والإصابات.