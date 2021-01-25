الولايات المتحدة تسجل 3414 وفاة و171844 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 3414 وفاة و171844 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت المراكز في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 416010، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 24876261.

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