الولايات المتحدة تسجل 3414 وفاة و171844 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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الولايات المتحدة تسجل 3414 وفاة و171844 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - الولايات المتحدة تسجل 3414 وفاة و171844 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
واشنطن ـ العرب اليوم

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 3414 وفاة و171844 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت المراكز في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 416010، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 24876261.

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الولايات المتحدة تسجل 3414 وفاة و171844 إصابة جديدة بفيروس كورونا الولايات المتحدة تسجل 3414 وفاة و171844 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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