مصر تسجل 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ووفاة 57 حالة جديدة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في 161817 حالةً من ضمنهم 126497 حالة تم شفاؤها، و 8959 حالة وفاة.