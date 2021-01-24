العراق يسجل 893 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 893 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 613763 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12993, فيما تم تسجيل 1704 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 581542 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 19228, منهم 159 يرقدون في غرف العناية المركزة.