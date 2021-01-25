البرازيل تسجل 28323 إصابة و592 وفاة جديدة بفيروس كورونا الأحد

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأحد، عن تسجيلها 28323 إصابة و592 وفاة جديدة بفيروس كورونا في انخفاض لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات السبت.وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 28323، ليصل العدد الإجمالي إلى 8844577 حالة.وتأتي هذه الحصيلة بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة في البرازيل يوم 20 يناير 64385 حالة، وفي 21 يناير 59119، وفي 22 يناير 56552، وفي 23 يناير 62334.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 592 وفاة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 217037 شخصا.وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات بالفيروس في البرازيل يوم 20 يناير 1340 حالة، وفي 21 يناير 1316، وفي 22 يناير 1096، وفي 23 يناير 1202.جدير بالذكر أن مؤشرات انتشار فيروس كورونا تشهد دوما في البرازيل انخفاضا كبيرا في نهاية الأسبوع وأيام الاثنين نظرا لأسباب بيروقراطية وتراجع عدد الفحوص. وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.