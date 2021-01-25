الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت وزارة الصحة الهندية اليوم، 13 ألفًا و 203 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 10 ملايين و 668 ألفًا و674 حالة.وتعد هذه الحصيلة أدنى حصيلة إصابات يومية بالفيروس تسجلها الهند منذ أكثر من ثمانية أشهر.كما سجلت الوزارة 131 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 153 ألفًا و 470 حالة.