المغرب تسجل 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين لديها إلى 466 ألفاً و 289 حالة حتى الآن.وذكرت وزارة الصحة المغربية، أنها سجلت أيضا 22 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 8150 حالة منذ بدء الجائحة.فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 442 ألفاً و 441 حالة.