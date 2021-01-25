إصابة وزير الخارجية التونسي بفيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية التونسي عثمان الجراندي، إصابته بفيروس كورونا.وقال الجراندي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن الفحوصات التي أجراها أثبتت إصابته بكوفيد-19، بالرغم من إتخاذه لجميع الاحتياطات اللازمة واحترامه للبروتوكول الصحي.وأضاف قائلاً.. "أعراض قاسية أسال الله السلامة للجميع منها، جعلتني أصر أكثر على مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير اللقاحات لحماية أبناء بلدي من هذا الوباء".