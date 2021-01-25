الصين تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 89115 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4635.