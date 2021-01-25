إيطاليا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا 11629 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الاصابات لديها إلى نحو مليونين و 459 ألف حالة حتى الآن.كما أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 299 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 85 ألفاً و 461 حالة منذ بدء الجائحة.وتعتبر إيطاليا صاحبة ثاني أعلى حصيلة للوفيات بالفيروس في أوروبا وفي المرتبة الخامسة عالمياً.