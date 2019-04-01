أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم كلمة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله –، في افتتاح القمة العربية المنعقدة في تونس ، التي أكد خلالها على مركزية القضية الفلسطينية وأنها ستظل على رأس اهتمامات المملكة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى القرارات الشرعية الدولي ومبادرة السلام العربية" ، مشددا في الوقت نفسه على رفض المساس بالسيادة السورية على الجولان.

وسلطت الصحف الضوء على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة تونس، وتأكيده على أنه لم يعد باستطاعتنا تحمل الوضع القائم أو التعايش معه حفاظا على مصالح وأحلام الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وسنضطر لاتخاذ خطوات وقرارات مصيرية.

ونشرت صحف هذا اليوم أخبر تأكيدات القادة والزعماء العرب، أن أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح، مؤكدين رفضهم لأي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام.

وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تشجيع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد رمب للاستيطان، يؤكد معاداتها للسلام ومرجعياته الدولية.

وأولت صحف الصباح تأكيدات المبعوث الصيني لعملية السلام في الشرق الأوسط السفير قونغ شياو شنغ، استمرار جمهورية الصين الشعبية بتقديم الدعم المالي والتنموي لفلسطين، خاصة في ظل إنشاء الوكالة الصينية الوطنية للتعاون الإنمائي والمختصة في تنسيق المساعدات الصينية.

وأوردت صحف فلسطين خبر تشييع جثماني شهيدين ارتقيا أمس الأول، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي أثناء مشاركتهما في مسيرات يوم الأرض شرق قطاع غزة.

ولفتت الصحف الانتباه إلى ما ذكرته المصادر الإسرائيلية ، إن "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال، من المتوقع أن توافق هذا الأسبوع على بناء 1427 وحدة استيطانية جديدة، والترويج لحوالي 3500 وحدة أخرى في الضفة الغربية.