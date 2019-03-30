ابرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق، جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.

وسلطت الضوء على تحذيرات وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، من استمرار الإدارة الأميركية، اتخاذ المزيد من القرارات لصالح الاحتلال الإسرائيلي، على غرار الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل.

وتحدثت صحف السبت، عن قوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن المجتمع الدولي وبشكل شمولي، رفض قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب واعتبرها لاغية وباطلة، وتؤدي لتوسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء.

وأولت اهتمامًا بتحذيرات الجامعة العربية، في ذكري يوم الأرض، من إعادة رسم خارطة جديدة على أساس من الغطرسة والقوة بفلسطين والمنطقة.

وواكبت صحف فلسطين، خبر التقرير الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، الذي رصد فيه عدد الشهداء والجرحى، بعد مرور عام على مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث بلغ عدد الشهداء 266 فلسطينيًا، و 30398 مصاب، منهم 16027 حولوا للمستشفيات للعلاج.