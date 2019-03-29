أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف الفلسطينية بتأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حكما على المنطقة وشعوبها بأن تعيش بالسيف لعقود طويلة، نتيجة للقرارات التي اتخذت بشأن القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، والاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان العربي السوري المحتل.

وأوردت صحف فلسطين التقرير التوثيقي الصادر عشية الذكرى الأولى للمسيرات السلمية على حدود قطاع غزة خلال العام الماضي ، بأن حصيلة شهداء المسيرات السلمية بلغت 273 شهيدا، من بينهم 51 طفلا، و5 سيدات، و115 إصابة بتر أطراف، ما يشير إلى العنف الذي يتبعه جيش الاحتلال لقمع المتظاهرين.

ونشرت خبر إعلان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه كُلف من قبل مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بإعداد مشروع ملحق للانعقاد الدوري للقمة التنموية الاقتصادية مرة كل أربع سنوات بالتزامن مع القمة العادية، وعرضه على القمة العربية العادية المقبلة.

وتابعت الصحف الفلسطينية اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.