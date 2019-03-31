أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر ارتقاء أربعة شهداء فلسطينيين وإصابة أكثر من 250 فلسطينيًا بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقطاع خلال إحياء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات الذكرى الـ 43 ليوم الأرض.

وأشارت الصحف إلى تأكيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ43 ليوم الأرض ، أن الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية آتية لا محالة.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على إعلان رئيس الوزراء المكلف محمد اشتية، عن عزمه عرض تشكيلة حكومته على الرئيس محمود عباس، بعد عودة الرئيس من اجتماعات القمّة العربيّة في تونس، الأسبوع المقبل.

وتحدثت عن رفع وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الذي انتهى مساء أمس بتونس مشاريع القرارات الخاصة التي سيناقشها القادة العرب في قمتهم الثلاثين التي تعقد غداً الأحد في قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية.

وأوردت صحف فلسطين خبر قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الجيش بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، أن يتم إعادة فتح معابر قطاع غزة بشكل اعتيادي اليوم .