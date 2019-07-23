اهتمامات الصحف البريطانية الثلاثاء



اهتمت الصحف البريطانية اليوم بوصول السباق لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى نهايته مع انتهاء تصويت أعضاء حزب المحافظين، والذي سيعلن عن نتيجته اليوم ومن المتوقع فوز بوريس جونسون بمنصب رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة.

وأبرزت الصحف استقالة ثلاثة وزراء بريطانيين هم وزير الدولة في وزارة الخارجية ألان دانكن، ووزير الخزانة فيليب هاموند، ورزير العدل ديفيد غوك احتجاجاً على دعم بوريس جونسون خروجاً دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل.

وسلطت الضوء على إعلان الحكومة البريطانية عن خطط لتشكيل قوة بقيادة أوروبية لحماية الملاحة في منطقة الخليج العربي، وذلك عقب احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز.

ونقلت الصحف عن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت وصفه احتجاز الناقلة "ستينا إمبيرو" بأنه "قرصنة من قبل دولة"، مما يستدعي اتخاذ إجراء مناسب، مشيراً إلى أنه لا يحق لإيران بموجب القانون الدولي عرقلة مرور السفينة، ناهيك عن صعودها واحتجازها.

وأشارت إلى أن لجنة الطوارئ البريطانية "كوبرا" تدرس إرسال غواصة ذرية (نووية) وقوات بَحرية إلى الخليج العربي، لتعزيز حضور لندن العسكري هناك، بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية.