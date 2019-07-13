اهتمامات الصحف المغربية السبت

تطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى إشكالية تدفق المهاجرين غير الشرعيين من السواحل المغربية نحو سواحل اسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، والتي تضاعفت بحلول فصل الصيف.

وذكرت أن تدفقات المهاجرين غير الشرعيين ،قد سجلت ارتفاعًا خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة تجاوزت 55 % حسب معطيات وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوربي.

وتابعت تفاعلات اتهام بريطانيا لإيران بمحاولة احتجاز ناقلة تابعة لها بمضيق هرمز، و اوردت في هذا الصدد، دعوة واشنطن من اجل انشاء تحالف دولي بهدف تقديم مرافقة و حراسة بحرية عسكرية للسفن التجارية بمياه الخليج.

ونقلت إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بـ"شدة" للغارات الجوية التي تستهدف مدنيين في شمال غرب سوريا، والتي طالت بالخصوص منشآت طبية وعاملين طبيين .

وواكبت تطورات الازمة السودانية،حيث اخبرت عن استئناف المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير المناقشات والحوار حول النقاط العالقة باتفاق تقاسم السلطة وتوقيع وثيقة الاتفاق السياسي، و ذلك في اعقاب إعلان المجلس العسكري عن إحباط محاولة انقلابية قام بها مجموعة من الضباط في الجيش و جهاز الأمن لتقويض الاتفاق.

وفي فصول الأزمة التجارية بين واشنطن و بكين ذكرت الصحف المغربية أن مسؤولين أمريكيين يعتزمون التوجه إلى الصين قريبا لاستئناف المفاوضات التجارية بين البلدين التي انهارت في مايو الماضي.