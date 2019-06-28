اهتمامات الصحف البريطانية الجمعة



اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بافتتاح قمة مجموعة الـ 20 اليوم في أوساكا باليابان بحضور أبرز القيادات في العالم، والاجتماعات التي عقدت بين القادة على هامش القمة.

ولفتت إلى لقاء المباحثات التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأبرزت تأكيد قادة دول مجموعة العشرين الوقوف مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين شاركوا في إصدار البيان المشترك حول التجارة الإلكترونية وإلى إطلاق "مسار أوساكا".

وأبرزت مطالبة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي المجتمع الدولي بالوقوف والتصدي لمواجهة التهديدات الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

وأشارت بلقاء ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الرئيس العراقي برهم صالح، في لندن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

ونقلت تأكيد وزير الخارجية الياباني تارو كونو أن مفاوضات التجارة الحرة بين بلاده وبريطانيا لا يمكنها أن تتم إلا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى قيام البحرين باستدعاء سفيرها من العراق للتشاور بعد اقتحام مئات المتظاهرين سفارتها في بغداد أمس.