اهتمامات الصحف البريطانية الاثنين



اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بتنفيذ الولايات المتحدة هجومًا الكترونيًا استهدف نظم تسليح إيرانية، الذي أدى إلى تعطيل نظم لتوجيه وإطلاق الصواريخ، الخميس الماضي.

وأفادت أنه على الدول الأوروبية أن تساند الولايات المتحدة في المواجهة مع إيران على الرغم من قرارات ترامب المضطربة.

وأبرزت صحف الاثنين، إعلان وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت، عن قلقه من اندلاع حرب بصورة عرضية بين الولايات المتحدة وإيران.

ودعت إلى عدم قبول مناورات إيران وهي تزرع الاضطرابات في لبنان وسوريا والعراق، وتدعم انقلاب الحوثيين في اليمن. وفهم طهران الخاطأ أن الاتفاق النووي عام 2015، هو ترخيص لها لتكون عامل فوضى في الشرق الأوسط ، دون الخوف من الدول الغربية.

ولفتت إلى قلق وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية البريطانية، الدكتور أندرو موريسون، من أنشطة وسياسة إيران بمنطقة الشرق الأوسط، ومطالبته وقف الهجمات الإيرانية على الناقلات في الخليج.

ونقلت الصحف عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن المرأة البريطانية – الإيرانية نازانين زاجاري راتكليف، المحتجزة في إيران يجب أن تقضي كامل مدة عقوبتها البالغة خمس سنوات بالسجن.

وأفادت أن الصين تنفق نحو 10 مليارات دولار سنويًا على الدعاية في الخارج، وأن حجم المساعدات الدولية التي تمنحها الصين في العالم، بلغ نحو 38 مليار دولار، وهي أكبر ميزانية مساعدات في العالم.

وذكرت صحف بريطانيا، أن المكسيك أقامت مزادًا علنيًا لبيع 27 من العقارات الفاخرة التي صادرتها السلطات من أباطرة تجارة المخدرات في مدينة مكسيكو سيتي لدعم الفقراء المتضررين من عنف عصابات المخدرات.