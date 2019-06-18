اهتمامات الصحف التونسية الثلاثاء

وضعت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس، التي من المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري 2019م، ضمن أولويات اهتماماتها, ناقلة في السياق إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أن العدد الجملي للناخبين ارتفع الى 7 مليون ناخب بعد غلق باب التسجيل لهذه الاستحقاقات.

وأوردت في الشأن الليبي.. ردود الافعال المحلية والدولية بين مرحبة ورافضة لمبادرة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة فائز السراج، التي طرحها قبل يومين لحل الأزمة الليبية والمتضمنة لعدة نقاط من بينها إجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الحالي 2019م.

ونقلت صحف الثلاثاء في الشأن الفلسطيني.. مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وتطرقت في شأن آخر.. إلى الاستعدادات الجارية في موريتانيا للانتخابات الرئاسية، التي ستجرى خلال الأيام القليلة القادمة بمشاركة ستة مرشحين لمنصب الرئيس لخلافة الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.

وفي الشأن السوري.. أشارت إلأى أن الرئيس الامريكي دونالد تارمب، قرر نشر عدد محدود من العسكريين في سوريا لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي, وإلى إصابة عدد من المدنيين في تفجير انتحاري قرب مقر لقوات الأمن في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

ونشرت صحف تونس، مجموعة أخرى من التقارير الإقليمية والدولية، بينها مقتل العشرات من الأشخاص في هجوم انتحاري شمال شرق نيجيريا, ووفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، وقرار السلطات المغربية العودة للعمل بقانون الخدمة العسكرية الإجبارية بداية من هذا العام بعد حذفه لمدة استمرت 13 سنة.