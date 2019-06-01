اهتمامات الصحف الفلسطينية السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية التي عقدت بمكة المكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-،على رفض المحاولات الأميركية لإسقاط القانون الدولي والشرعية الدولية، وعلى عدم المشاركة في ورشة المنامة.

وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.

وتحدثت عن استشهاد شاب وطفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وإصابة العشرات بجروح في الجمعة الأخيرة من رمضان في القدس.

وأولت اهتمامًا بإحياء أكثر من 400 ألف مصل من القدس وأراضي الـ48 وخارجهما، ليلة القدر، ليلة الـ27 من شهر رمضان الفضيل في رحاب المسجد الأقصى .

وأوردت إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات قرار وزارة الإسكان الإسرائيلية طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة، تنفيذا لمخطط استعماري توسعي معتمد منذ عامين.

ونشرت الصحف الفلسطينية هذا اليوم خبر إعلان الأمم المتحدة ، أنها لن تشارك في مؤتمر السلام للشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية.