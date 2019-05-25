اهتمامات الصحف البريطانية السبت

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية بدءاً من يوم الجمعة القادم 7 يونيو إثر تداعيات أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت تأكيد وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون ترشحه لقيادة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة ليحل محل تيريزا ماي، مشيراً إلى أن على بريطانيا أن تنسحب من الاتحاد الأوروبى فى أكتوبر سواء باتفاق أو بدون.

وأشارت إلى إعلان المفوضية الأوروبية أن استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لن تغيّر شيئًا في موقف الاتحاد الأوروبي، بشأن الاتفاق المبرم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست.

وأبرزت اتهام الجيش الأمريكي الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة عن الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط بالقرب من سواحل الإمارات العربية المتحدة في بداية الشهر الجاري.

ولفتت إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده سترسل 1500 عسكري إضافي إلى الشرق الأوسط.