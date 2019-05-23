اهتمامات الصحف البريطانية الخميس

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم افتتاح مراكز الاقتراع في انتخابات البرلمان الأوروبي أبوابها في أنحاء بريطانيا لانتخاب 73 عضواً في 9 دوائر في انجلترا، ودائرة واحدة في كل من اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية.

وتناولت الصحف تمرير الأمم المتحدة قراراً يطالب بريطانيا بإعادة السيطرة على جزر شاغوس إلى موريشيوس حيث أيدت 116 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار غير الملزم وعارضته 6.

وسلطت الضوء على استقالة زعيمة الأغلبية بمجلس العموم أندريا ليدسوم، من منصبها الوزاري، رفضا لنهج الحكومة، الذي قالت إنها لم تعد تعتقد بأنه سيحقق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وتناقلت الصحف قول وزيرة الخارجية الهندية، إن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، حقق انتصاراً تاريخيًا في الانتخابات العامة، وذلك بعد فرز مئات الملايين من الأصوات في الانتخابات الضخمة التي جرت على عدة مراحل.