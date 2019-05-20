اهتمامات الصحف البريطانية الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تحذير نائب رئيس وزراء إيرلندا من أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض بشأن اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عمن سيخلف رئيسة الوزراء البريطانية.

وتناولت تحذير وزير الداخلية البريطاني ساجيد جاويد من أنه قد يستخدم صلاحيات جديدة لحظر المواطنين البريطانيين من سوريا.

وسلطت الضوء على توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا شديد اللهجة إلى إيران توعد فيه بتدمير طهران إذا هددت واشنطن ومصالحها.

وأشارت إلى إعلان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عن الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على استمرار جولات التفاوض بشأن الفترة الانتقالية.

وتناقلت صحف بريطانيا إصابة 17 شخصًا بينهم سبعة سائحين بتفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع في محيط المتحف المصري الكبير، غربي القاهرة.