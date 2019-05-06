اهتمامات الصحف الباكستانية الاثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الأفغاني أشرف غني واتفاق الطرفين على تعزيز التعاون الثنائي بين باكستان وأفغانستان لتحقيق الأهداف المشتركة.

واهتمت بنفي باكستان صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عزم الصين على بناء قاعدة عسكرية في باكستان ضمن مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

كما أبرزت تصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه الذي أكد قدرة الجيش على الدفاع عن سيادة البلاد.

وأشارت إلى رفض باكستان اتهام الهند لها بمضايقة دبلوماسييها العاملين بالسفارة الهندية في إسلام آباد.

إقليمياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل 20 شخصاً على الأقل بهجوم انتحاري نفذته حركة طالبان عند مقر للشرطة في مدينة بل خمري شمال أفغانستان.