اهتمامات الصحف الباكستانية الأحد

سلطت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الضوء على التغييرات التي أجراها رئيس الوزراء عمران خان في فريقه الاقتصادي، وعزم حكومته على خصخصة عدد من المؤسسات الوطنية ضمن جهودها للتغلب على الأزمة الاقتصادية.

واهتمت بعزم باكستان والصين على مواصلة مشروع الممر الاقتصادي والتصدي لأي مؤامرة ضد هذا المشروع.

وتطرقت إلى تأكيد القيادة العسكرية الباكستانية قدرة باكستان على التصدي لأي عدوان يهدد أمن واستقرار البلاد.

وأشارت الصحف إلى نجاح قوات الأمن في إحباط عدد من العمليات الإرهابية في مناطق مختلفة من باكستان.

وتطرقت إلى قلق دول جنوب آسيا من تنامي تنظيم داعش الإرهابي بعد الهجمات الدامية التي شهدتها سريلانكا.

وتناقلت صحف باكستان أنباء الغارات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

وعرجت في الشأن الدولي على التجارب التي أجرتها كوريا الشمالية على عدد من الصواريخ ما أثار قلق الدول المجاورة.