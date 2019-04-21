أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وإلقاءه كلمة أمام وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم.

وسلطت الصحف الضوء على أقوال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، إن المطلوب من الدول العربية الالتفاف حول القضية الفلسطينية وحول شعبنا وقيادته الشرعية وتوفير الحماية السياسية والمالية للشعب الفلسطيني.

وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، إن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سيطلع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما، في العاصمة المصرية القاهرة، على التحديات وآخر التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها من خلال الخطة الأميركية (صفقة القرن)، والانتهاكات الاسرائيلية.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بدء المصريون بأصواتهم اعتبارا من يوم أمس السبت ولثلاثة أيام على تعديلات دستورية ستسمح لعبد الفتاح السيسي رئيس البلاد منذ 2014، بالبقاء في السلطة وبتعزيز حكمه.

وأوردت صحف فلسطين خبر إعلان الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث ، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات السريعة التي اجتاحت 23 إقليما أودت بحياة 247 شخصا العام الجاري.