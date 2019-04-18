أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن فوز الشبيبة في انتخابات مجالس الطلبة يؤكد نهوض حركة فتح والتفاف الشعب الفلسطيني حول البرنامج الوطني لمنظمة التحرير.

وسلطت الصحف الضوء على إحياء الشعب الفلسطيني ليوم الأسير، من خلال تنظيم مسيرات ومهرجانات خطابية ووقفات تضامنية، في مختلف المحافظات الفلسطينية.

وتحدثت عن دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي والدول التي لم تعترف بفلسطين، إلى المسارعة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، لإنقاذ حل الدولتين، عوضا عن الانتظار حتى تقوم اسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، لتصدر بعد ذلك بيانات الشجب والاستنكار والرفض.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال وزارة الخارجية الفلسطينية إن حريّة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تتصدر أهم أولويات سياستها الخارجية.

ولفتت الصحف الانتباه إلى تحذير البنك الدولي الأربعاء من تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا لم تتوصل السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى تسوية للخلاف بينهما حول تحويل عائدات الضرائب.