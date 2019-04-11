أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر دعوة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى ضرورة توخي الدقة والمصداقية والموضوعية في التعامل مع إضراب الحركة الأسيرة وفكرته، والاستفادة من التجارب السابقة، وأهمية التنسيق ما بين المؤسسات ذات العلاقة لتفادي التخبط المعلوماتي للإضراب.

وسلطت الصحف الضوء على رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، الرد على استجواب عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن (من ولاية ميريلاند) عما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستقوم بتأييد أو الاعتراف بأي خطوات محتملة من قبل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لضم الضفة الغربية أو أجزاء منها أو ما يسمى بالكتل الاستيطانية الكبرى.

وتحدثت صحف فلسطين عن تساؤلات وزارة الخارجية الفلسطينية عن توفر شريك إسرائيلي للسلام في ضوء النتائج الأولية التي حملتها الانتخابات الإسرائيلية، وفي ظل معاناة شعبنا التي تضاعفت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، نتيجة استمرار الاحتلال والاستيطان وتصعيد عمليات التهويد والقمع والاعتقالات والحروب، وتفضيل القيادة السياسية في اسرائيل تغييب الحلول السياسية للصراع وعدم التعاطي الجدي مع فرص تحقيق السلام ومرجعياته الدولية.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية، تشير إلى أن الناخب الإسرائيلي صوّت لصالح بقاء الوضع كما هو عليه، وبأن الاحتلال لن ينتهي، والعنصرية والأبرتهايد".

وأوردت الصحف خبر رفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإغلاق المفروض على الأراضي الفلسطينية بسبب الانتخابات الإسرائيلية التي جرت أمس.

وتابعت صحف الخميس اقتحام مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود وعناصر مخابرات الاحتلال ،المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.