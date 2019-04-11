أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالمعارك المشتدة في العاصمة الليبية في ظل غياب مؤشرات عن قرب انتهاء الاقتتال الدائر منذ أكثر من أسبوع، موردة في السياق إعلان الأمم المتحدة تأجيل الملتقى الوطني الذي كان مزمعا عقده بين الأطراف الليبية في منتصف الشهر الجاري إلى أجل غير مسمى بسبب المعارك.

وتحدثت عن استمرار الاحتجاجات الشعبية في الجزائر رغم التغييرات السياسية التي فرضها الشعب منذ بدء حراكه وأهمها استقالة الرئيس عبدا لعزيز بوتفليقة وتولي رئيس مجلس الأمة رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية قبيل إجراء انتخابات مبكرة بعد 90 يوما.

وكتبت عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم أربعة أفراد من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا في تفجير قنبلة في مدينة الرقة السورية.

وأشارت صحف تونس، إلى إعلان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد الانتهاء من إعداد خطتها للسلام في منطقة الشرق الأوسط وسوف تنشرها قريبا .

ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى إعلان الشرطة المغربية تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي يتزعمها مقاتل سابق في سوريا والعراق، ومقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين اثر سقوط مروحية عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، ومطالبة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بإلغاء نتائج انتخابات اسطنبول المحلية التي فاز فيها حزب الشعب المعارض.