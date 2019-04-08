أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، انشغالها بتطورات الأوضاع في الساحة الليبية، واستمرار المعارك بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة السراج في عدد من الجبهات من بينها العاصمة طرابلس، مشيرة إلى ارتفاع عدد القتلى والجرحى واستعمال الطرفين سلاح الجو.

وكتبت في السياق، عن إعلان القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا " أفريكوم"، إجلاء مجموعة من القوات الأمريكية الداعمة لها على الأرض مؤقتًا، استجابة للظروف الأمنية والاضطرابات المتزايدة في طرابلس.

وتحدثت صحف الاثنين، عن اجتماع مرتقب اليوم للبرلمان الجزائري، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، رئيسًا للدولة، خلفًا لعبدالعزيز بوتفليقة المستقيل.

وأوردت في الشأن الفلسطيني، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتخذ إجراءات لضم بعض المستوطنات، التي تمت إقامتها في الضفة الغربية، إلى (دولة الاحتلال) حال فوزه في الانتخابات القادمة.

وتطرقت صحف تونس، إلى الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي في خضم تصاعد الأحداث بالمنطقة، خاصة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني والجولان.