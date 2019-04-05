أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

توجه اهتمام الصحف التونسية الصادرة اليوم صوب التطورات المتسارعة في ليبيا، وإعلان القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بدء تحرك عسكري في مدن الغرب الليبي، مشيرة في السياق إلى إعلان الجيش الليبي سيطرته على بعض المدن على طريق العاصمة طرابلس.

وكتبت في ذات السياق، عن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى الالتزام بالحل السلمي للأزمة الليبية وإبعاد الصراعات المسلحة.

وتطرقت إلى تطورات المشهد السياسي الجزائري بعد الاستقالة الرسمية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عقب تكليف حكومة تصريف الأعمال بإدارة شؤون البلاد تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، متحدثة في السياق عن مخاوف جدية من مرحلة ما بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأوردت استنكار الرئاسة الفلسطينية لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي هدد فيها بإعادة احتلال قطاع غزة.

وأشارت صحف تونس إلى إعلان الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي محملة بمواد شديدة الانفجار في أجواء محافظة الحديدة غرب البلاد.

وكتبت عن تأييد أعضاء مجلس العموم البريطاني اقتراحًا يسعى إلى إجبار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على إصدار تشريع يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى توجيه السلطات في نيوزيلندا أمس رسميا تهمة القتل العمد للمتورط في الهجوم على المسجدين، ومواصلة وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" اجتماعهم في العاصمة الأمريكية واشنطن بالتزامن مع مرور 70 عاما على تأسيس الحلف.