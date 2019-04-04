أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس
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أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

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العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

الصحف التونسية
تونس - العرب اليوم

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بمستجدات الأوضاع على الساحة الليبية ،مشيرة إلى دفع الجيش الليبي تعزيزات عسكرية ضخمة إلى مدن المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس بعد تعليمات من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بهدف تطهير البلاد من آخر أوكار الجماعات الإرهابية.

وتوقفت عند تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى شن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة خلال اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأوردت في الإطار مطالبة منظمة حقوقية اوروبية المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على الانتهاكات الإسرائيلية بحق معتقلين فلسطينيين.

وتحدثت صحف تونس عن خروج مئات الجزائريين إلى شوارع العاصمة ومدن أخرى للاحتفال باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عامًا في السلطة ، مشيرة إلى فحوى الرسالة التي وجهها بوتفليقة إلى شعبه طالبًا فيها المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير، يأتي ذلك فيما أصدر القضاء الجزائري قرار منع سفر احترازي يطال سياسيين ورجال أعمال.

وأشارت في موضوع آخر إلى إعلان اللجنة العليا للانتخابات التركية أنها ستعيد فرز الأصوات في عدد من الدوائر الانتخابية في مدينة اسطنبول بعد قبول الاعتراضات.

وكتبت محلياً عن مصادقة مجلس نواب الشعب التونسي على مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد إلى 62 عام.

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أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس



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أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس



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