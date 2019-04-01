أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز-حفظه الله- خلال افتتاح القمة العربية في دورتها الثلاثين التي انعقدت أمس بالعاصمة التونسية، وتأكيده -حفظه الله- الرفض لأي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان، وعلى أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يضمن أمن سوريا ووحدتها وسيادتها ومنع التدخل الأجنبي.

وتطرقت في ذات السياق، الى إدانة الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته خلال القمة، تدخلات إيران وتركيا في المنطقة والتي قال أنها أطالت أمد الأزمات في العالم العربي .

وتحدثت صحف تونس،عن استخدام الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان أمس.

وكتبت عن مواجهة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ضغوطا لتحديد موعد لتقديم استقالتها كثمن لتأييد نواب بحزبها لاتفاق الخروج الذي توصلت إليه وتم رفضه من قبل البرلمان مرتين.

ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى إعلان رئيس الوزراء الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل، وإعلان المشير الليبي خليفة حفتر أن ليبيا ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين انفراجة للأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية .