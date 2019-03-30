أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وفخامة الرئيس محمد الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، ثلاثة مشروعات بتونس، وهي ترميم جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة بالقيروان، و ترميم جامع الزيتونة المعمور، و إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان.

وكتبت عن عقد خادم الحرمين الشريفين والرئيس التونسي، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، اجتماعًا ثنائيًا، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتحدثت صحف السبت، عن استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر إقامته بتونس، معالي وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، ومعالي رئيس مجلس نواب الشعب، الدكتور محمد الناصر.

وأشارت في سياق آخر.. إلى إجماع وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعاتهم التمهيدية، التي عقدت أمس، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية، على أن الجولان أرض عربية سورية، ورفضهم القرار الأمريكي الأخير، الذي اعترف بسيادة الاحتلال على الجولان.

وكتبت الصحف، عن إشادة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، بالجهود المتميزة التي بذلتها السلطات التونسية، في الإعداد لاستضافة القمة العربية، وإشارته إلى أنها كانت محل تقدير كبير من الوفود المشاركة كافة.

وتحدثت عن تطورات الأحداث في الجزائر، مشيرة الى تظاهر ملايين الجزائريين أمس، ضد قرارات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، تمديد العهدة الرابعة، وتأجيل الانتخابات

وتناولت صحف تونس، إعلان المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيقوم بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل القادم.