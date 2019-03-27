برز اهتمامات الصحف التونسية الصادرةالأريعاء

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم إعراب المملكة العربية السعودية عن رفضها التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة ، مشيرة في الإطار إلى تنامي الرفض الدولي لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف "بالسيادة الإسرائيلية" على الجولان المُحتل.

وأشارت محلياً إلى بدء أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثلاثين بانعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين.

واهتمت بإعلان رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قائد صالح أن حل الأزمة في الجزائر يكمن في تطبيق المادة 102 من الدستور بإعلان شغور منصب الرئيس بسبب مرض خطير ومزمن ، مشيرة إلى أن هذا الإعلان خلف ردود فعل عديدة ويضع الجزائر أمام تحولات جديدة ومتسارعة.

وتحدثت صحف الأربعاء عن اللقاء الذي جمع أمس بين القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر و سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في ليبيا ،مشيرة إلى أن الهدف هو إعادة تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة الرامية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وحث جميع الأطراف على الالتفاف وراء هذه الجهود لضمان نجاح المؤتمر الوطني الذي سيعقد في مدينة غدامس الشهر المقبل.

وكتبت عن إبرام المغرب صفقة جديدة لاقتناء عشرات الطائرات من طراز " إف 16 " أمريكية الصنع بمبلغ مالي قدره 8ر4 مليار دولار أمريكي في صفقة عسكرية وصفتها الصحف بأنها الأضخم في تاريخ القوات المسلحة الملكية.