أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
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أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

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العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

الصحف التونسية
تونس - العرب اليوم

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم إعلان جامعة الدول العربية أن موضوع عودة سوريا إلى الجامعة غير مدرج على جدول أعمال القمة العربية التي ستنعقد أواخر هذا الأسبوع في تونس مؤكدة أن القمة ستبحث 20 مشروعا وملفا.

وأشارت في الملف الليبي إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سيستضيف اجتماعاً للمجموعة الرباعية المعنية بليبيا والتي تضم كلاً من الجامعة العربية والأمم المتحدة و الإتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي وذلك على هامش القمة العربية المقبلة بتونس.

وتحدثت صحف تونس عن استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجراحه الحرجة التي أصيب بها خلال الغارات الإسرائيلية الليلية شمال قطاع غزة .

وتطرقت إلى إعلان مصدر عسكري عراقي أن ثلاثة انتحاريين فجروا أنفسهم بعدما حاصرتهم القوات العراقية قرب قضاء سنجار في شمال غرب العراق قرب الحدود مع سوريا.

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أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين



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أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين



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