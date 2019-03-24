ابرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

نشرت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم، تقارير مطولة عن القمة العربية المنتظر تنظيمها الأحد القادم في العاصمة التونسية، وأهم الملفات المطروحة على قادة الدول العربية، وأبرزها ملف القضية الفلسطينية.

وأبرزت إعلان قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، النصر التام على تنظيم داعش الإرهابي بعد سقوط آخر معاقله في شرق سوريا، مشيرة الى أن الإعلان يأتي بعد ستة أشهر من إطلاق قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي، عملية واسعة للقضاء على آخر جيوب التنظيم في الباغوز، شرق البلاد.

وكتبت صحف الأحد، عن احتشاد آلاف الجزائريين في عدد من مناطق البلاد في خامس جمعة منذ انطلاق المسيرات السلمية للمطالبة بإحداث التغيير الجذري والالتزام بنص الدستور.

وتطرقت إلى استمرار احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا، مشيرة إلى اتخاذ حكومة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إجراءات صارمة بعد اضطرابات الأسبوع الماضي، وحظر المظاهرات في شارع الشانزيليزيه ومناطق قريبة منه.

ولفتت صحف تونس، في سياق تقارير متفرقة، إلى تحذير السفارة الأمريكية لدى ليبيا العاملة في تونس أمس، رعاياها في العاصمة الليبية طرابلس، من هجوم إرهاب وشيك قد يستهدف مؤسسات حكومية، واستبعاد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، فرضية إجراء تصويت ثالث على البريكست