اهتمامات الصحف التونسية الصادره الثلاثاء

توجهت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم نحو تطور الأحداث في الساحة الليبية، واندلاع اشتباكات مفاجئة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك قبل اجتماع محتمل بين القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق المدعومة دوليا فائز السراج.

وكتبت في موضوع آخر عن نفي الولايات المتحدة فحوى تقارير إعلامية تتحدث عن اعتزام واشنطن ترك نحو ألف جندي في سوريا.

وتحدثت عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار قد يكون إرهابيا في حي سكني بمدينة اوتريوخت وسط هولندا صباح أمس، ومواصلة الشرطة الهولندية البحث في الحادث.

وكتبت صحف تونس عن مقتل 16 جنديا ماليا في هجوم على قاعدة عسكرية في منطقة موبتي بوسط البلاد، ومقتل 44 مسلحا من طالبان في العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الخاصة الأفغانية، والغارات الجوية التي تم شنها في مختلف أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى وصول الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إلى قاعدة اندرو الجوية قرب واشنطن في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها نظيره الأمريكي دونالد ترمب، ورفض الصين بشدة انتقادات أمريكية لها حول التعاون بين بكين ودول القارة الأمريكية.