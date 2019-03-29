أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة
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أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

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العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

الصحف التونسية
تونس - العرب اليوم

رحبت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بوصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمس، إلى تونس، في زيارة رسمية، تلبية للدعوة الموجهة لمقامه الكريم، من فخامة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، مشيرة الى ترأسه -أيده الله- وفد المملكة، المشارك في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية
الـ 30.

وتوسعت صحف الجمعة، في الحديث عن علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية، في عدد من المجالات، مستعرضة تفاصيل عدد من مشاريع المملكة الكبرى في تونس، في ضوء انعقاد مباحثات مشتركة بين رجال أعمال ومستثمرين من البلدين، من أجل توسيع آفاق الاستثمار المشترك، وإنشاء مشاريع تنموية مستقبلية، خاصة في داخل تونس.

كما ركزت فحوى الحوار التلفزيوني، الذي أجراه فخامة الرئيس التونسي، الذي أكد فيه، أن علاقات تونس والمملكة، ليست حديثة العهد، بل تعود إلى عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وإشارته إلى أنها علاقات مستمرة، وعلاقات صداقة وتعاون.

كما ألقت الضوء على انعقاد اجتماع كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالعاصمة التونسية أمس، في إطار التحضير لانعقاد القمة العربية في دورتها الـ 30
بعد غد الأحد، لافتة إلى أن وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب بالمجلس، ناقشوا القرارات الاقتصادية والاجتماعية، التي سترفع إلى القمة.

دوليًا.. أبرزت صحف تونس، تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإغلاق الحدود مع المكسيك، بشكل نهائي، وذلك للضغط من اجل إرغام الديمقراطيين على تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

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أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة



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أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة



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