أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

مثل انعقاد القمة العربية التي تستضيفها تونس أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الذي يرأس وفد المملكة إلى أعمال الدورة الثلاثين للقمة.

وأبرزت لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ برئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الذي رحب بخادم الحرمين الشريفين في تونس، ووصف هذه الزيارة بالتاريخية، ونقلت تأكيد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

كما اهتمت صحف تونس بتسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، المفتاح الذهبي لمدينة تونس ، عقب استقباله ـ حفظه الله ـ لشيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم، التي اعربت عن اعتزازها بالزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين للجمهورية التونسية.

وتحدثت اليوميات التونسية في ذات السياق عن تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله -، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القيروان بتونس في تخصص الحضارة العربية والإسلامية، وذلك عقب استقباله كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي الدكتور سليم خلبوس، و مدير جامعة القيروان بتونس الدكتور حمادي المسعودي، وعدد من عمداء كليات الجامعة.

وألقت الضوء على ملتقى الأعمال السعودي التونسي, الذي انعقد بالعاصمة التونسية امس على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إلى تونس للمشاركة في القمة العربية، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين و أصحاب الأعمال السعوديين و التونسيين، مشيرة إلى أن المشاركين اكدوا على أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية التونسية والفرص والإمكانات المتاحة بين البلديين, إلى جانب العلاقات العريقة بينهما .

وتناولت اللقاء الذي جمع في العاصمة التونسية أمس رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الذي يزور تونس للمرة الأولى للمشاركة في أعمال القمة العربية في دورتها الثلاثين ، ونقلت تأكيده عقب اللقاء أنه سيعمل لإيجاد الصيغ الكفيلة لدعم تونس لمواصلة مسارها الانتقالي.

وضمن تقارير دولية متفرقة أخبرت الصحف التونسية عن رفض مجلس العموم البريطاني الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي للمرة الثالثة .