أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

تناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الشأن الجزائري مبرزة في السياق تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس استقالته رسميًا من منصبه وذلك بعد قرابة شهرين من انطلاق حراك شعبي طالب بتغييرات سياسية في البلاد.

وتوسعت في الحديث عن الترتيبات الدستورية القادمة في الجزائر، وأبرز انتظارات المرحلة القادمة.

وتابعت الحديث عن تقهقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في الانتخابات البلدية وخسارته ثلاث مدن كبرى منها العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول.

كما كتبت عن إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، ان الولايات المتحدة أوقفت شحن معدات متصلة بطائرات اف 35 الى تركيا، في أول ضغوطات أمريكية من أجل منع تسلم تركيا منظومة دفاع صاروخي روسية.

وتطرقت صحف تونس، إلى الأوضاع في فنزويلا ودعوة زعيم المعارضة خوان غوايدو أنصاره إلى مواصلة الاحتجاج في الشوارع على خلفية تردي الخدمات الحيوية في البلاد.

وأشارت الى تصريح المفوض الأوروبي لشؤون بريكستا ميشيل بارنييه أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق هو الفرضية الأقرب الآن، ومشيرة الى ان تصريحات بارنييه تأتي بعد يوم من إخفاق البرلمان البريطاني في التوصل إلى اتفاق حول " بريكست".

ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى إعلان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أبلغ فيها بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني، وموافقة البرلمان النيوزيلندي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون بفرض قيود جديدة على حيازة الأسلحة.