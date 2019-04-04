أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تجديد النائب الأول للرئيس السوداني عوض بن عوف، حرص بلاده على أمن واستقرار جنوب السودان، مؤمنًا على أهمية فتح المعابر بين البلدين، والإسراع في تهيئة البنى التحتية التي تمكّن السلطات المختصة بإدارة المعابر من مباشرة مهامها.

ونقلت عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري د. محمد شاكر قوله، إن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان قائم ولن يتوقف، مؤكدًا أن المشروع جاهز لإطلاق تجارب التشغيل للخط تمهيدًا لربطه بالشبكة القومية المصرية وبالخرطوم.

ونشرت إعلان الجيش الوطني اليمني، أمس، أنه تمكن من أسر 50 عنصراً من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وطردهم من قرى ومواقع في محافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وعرجت الصحف السودانية على تشديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية وحل إقامة الدولتين.