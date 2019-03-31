أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، بالقمة العربية الثلاثين التي من المقرر انطلاقها في تونس اليوم ,مشيرة إلى مشاركة السودان بوفد يرأسه النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف.

وأبرزت الصحف تهديد وفد الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة بعدم حضور الاجتماعات مع رئيس المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسجارد إذا لم يضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران لتنفيذ اتفاق السويد.

وركزت على تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن فلسطين لن تكون إلا للفلسطينيين، وأن الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية آتية لامحالة .