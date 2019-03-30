أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، استحواذ القضية الفلسطينية والاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة أمس، على اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية، التي ستعقد في العاصمة التونسية تونس.

وسلطت الضوء على منع مليشيات الحوثي الإرهابية، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال مايكل لوليسجارد، من حضور الاجتماع المقرر مع وفد الحكومة الشرعية.

وأخبرت صحف السبت، عن مقتل تسعة أفراد على الأقل من رجال الشرطة بمدينة غزني، وسط أفغانستان، في هجوم مفاجئ شنه مسلحو طالبان.

ونقلت عن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، قوله: "إن قادة الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في العاشر من أبريل القادم، لبحث مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد، وذلك بعد رفض البرلمان البريطاني اتفاق الخروج للمرة الثالثة.

وعرجت صحف السودان، على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً، إغلاق حدود بلاده أمام التجارة مع المكسيك، ما لم تمنع الأخيرة وصول المهاجرين إلى الولايات المتحدة.