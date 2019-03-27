أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إعلان الخارجية السودانية أمس ترحيبها بقرار المحكمة العليا بمنع البحارة الأمريكيين الذين أصيبوا في تفجير المدمرة كول، بالقرب من خليج عدن في العام 2001، من الحصول على 314.7 مليون دولار تعويضات من حكومة السودان، لدورها المزعوم في الهجوم.

ونقلت الصحف عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قوله إن القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن وإن مواقف بلاده ثابتة بالنسبة للقدس والوطن البديل والتوطين.

وأبرزت تأكيد الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس أن 110 مواطنين قتلوا وجرح 613 آخرين في خروقات لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لاتفاق السلام في الحديدة منذ بدء سريانه في الثامن عشر من ديسمبر الماضي.

وأشارت صحف الأربعاء إلى تشديد مبعوث الولايات المتحدة بشأن سوريا، جيم جيفري، على أن الحرب التي يخوضها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش لم تنته، على الرغم من أن التنظيم

لم يعد يسيطر على أراض.

ونشرت صحف السودان إعلان الأمم المتحدة امس إرسال فريق من المحققين إلى مالي، بعد المجزرة التي ارتكبها في قرية منقومية الفولان في وسط البلاد، صيادون من الدوغون أسفرت عن 160 قتيلاً.