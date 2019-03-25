أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على استعداد دول الاتحاد الأوروبي الوقوف مع السودان ومساعدته فى الخروج من أزماته الاقتصادية والسياسية الراهنة.

ولفتت الصحف الانتباه إلى تصعيد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، أمس جرائمها في الحديدة، مستهدفة أحياء سكنية، ومواقع عسكرية لقوات المقاومة المشتركة، وعدداً من مديريات المحافظة، في انتهاك واسع للهدنة المعلنة بموجب اتفاق استوكهولم منذ 18 ديسمبر الماضي.

وعرجت الصحف على إقرار القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق أمس، وضع آلية لمواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب التابعين لداعش بعد إعلان القضاء على التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.

ونشرت صحف الإثنين إعلان السلطات النرويجية أمس إجلاء 397 شخصاً من أصل نحو 1400 شخص على متن سفينة سياحية تعطّل محرّكها قبالة السواحل الغربية للبلاد، وسط أمواج عاتية وأحوال جوية سيئة.

وأشارت صحف السودان إلى إعلان الأمم المتحدة عن خطط لمساعدة بنجلاديش على نقل الآلاف من اللاجئين الروهينغا إلى إحدى الجزر النائية قبالة سواحلها.